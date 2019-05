Großhandel in Neuss : Einbrecher stehlen Geld aus Tresor

Neuss Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in einem Großhandel eingebrochen. Sie gelangten durch ein Fenster in den Aufenthaltsraum, machten sich am Tresor zu schaffen und klauten Geld.

Wie die Polizei mitteilt gelangten die Einbrecher gegen 2.30 Uhr in die Räume eines Großhandels am Bussardweg im Gewerbegebiet. Sie kletterten nach ersten Erkenntnissen durch ein Fenster in den Aufenthaltsraum und gingen weiter in die Büroräume der Firma.

Dort machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und entkamen mit Geld.

Wer Hinweise geben kann, wird um einen Anruf bei der Polizei in Neuss, Telefon 02131 3000, gebeten.

