Scheibe mit Gullydeckel eingeworfen Einbrecher stehlen Sparschwein mit Trinkgeld aus Restaurant in Geldern

Nach Angaben der Polizei schlugen der oder die Täter in der Zeit zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 7.45 Uhr, zu. Durch die zerstörte Tür gelangten sie ins Innere. Aus dem Thekenbereich entwendeten die Unbekannten ein Sparschwein mit Trinkgeld. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 entgegen.