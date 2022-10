Erste Bildungskonferenz in Neuss : Wie Schulen Kinder vor Gewalt schützen

Neuss NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller sagte bei der ersten regionalen Bildungskonferenz Hilfe zu. Dunkelfeldstudien belegen: In jeder Schulklasse sitzen durchschnittlich zwei Kinder, die Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch geworden sind.

„Helfen Sie, diese Kinder von ihrem Martyrium zu befreien“, appellierte die Neusser Schuldezernentin Christiane Zangs am Mittwoch an 250 Lehrer, Sozialpädagogen und Mitarbeiter von Jugendämtern im Kreis, die sich im Zeughaus einen Tag lang mit dem Thema „Kinder- und Jugendschutz“ beschäftigten. Denn die Themen Kinderschutz wie auch Bildung , ergänzte Landes-Bildungsministerin Dorothee Feller , seien nicht Aufgabe einzelner Institutionen, sondern der Gesamtgesellschaft.

Die Ministerin hatte sich Zeit zur Teilnahme an dieser ersten regionalen Bildungskonferenz genommen. Vor drei Jahren war der Vertrag zur Gründung einer solchen Bildungskooperation geschlossen worden, sagte Feller, seitdem sei „ein wichtiges Netz für Kinder und Jugendliche gespannt“ worden. Feller hätte gerne über das Ergebnis einer aktuellen Studie über die Lese-, Rechen- und Schreibfähigkeiten der Viertklässler gesprochen, in der NRW wieder im Schlussdrittel gelandet ist. Das will sie nachhaltig ändern, kündigte die erst im Juni ins Amt gekommene Ministerin an. Das Thema am Mittwoch war aber mindestens ebenso dringlich, denn alle Schulen sind derzeit aufgerufen, Konzepte zum Schutz der Kinder vor Missbrauch und Gewalt zu erarbeiten. Diese sollen die Schulen zu einem Teil in einem Netzwerk der Hilfe machen – und das Land unterstütze diese dabei. „Ohne Kindeswohl und die Gestaltung eines bestärkenden Lernumfeldes ist Bildung nicht möglich“, unterstrich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke die Bedeutung.