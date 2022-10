IQB-Bildungstrend : Kampf gegen die Bildungskatastrophe

Schüler sitzen in einem Klassenraum ihrer Grundschule. Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Der IQB-Bildungstrend offenbart, wie stark die Fähigkeiten im Wechsel- und Distanzunterricht gelitten haben. Eltern- und Lehrervertreter fordern Konsequenzen. Die Schulministerin will alles auf den Prüfstand stellen.

Eine Studie zu den Kompetenzen von Viertklässlern hat in Nordrhein-Westfalen Erschrecken ausgelöst. Laut dem „IQB-Bildungstrend 2021“ erreichten beim Lesen 21,6 Prozent der Schüler den Mindeststandard nicht – das sind fast sechs Prozentpunkte mehr als noch fünf Jahre zuvor. Noch drastischer war die Verschlechterung beim Zuhören: 23,3 Prozent schaffen in NRW nicht den Mindeststandard – 10,8 Punkte mehr als 2016. Bei der Rechtschreibung liefern die Klassen ebenfalls keine gute Leistung. Gleiches gilt für das Fach Mathematik, wo der Anteil der Schüler, die den Mindeststandard verfehlen, 28,1 Prozent betrug. Im Bundesschnitt sind es 21,8 Prozent der Viertklässler.

Sachsen und Bayern betonten schon länger, dass ihnen „eine lesbare Handschrift und eine einigermaßen stabile Orthografie“ nicht ausreichen. Auch in Hamburg habe Schulsenator Ties Rabe (SPD) seit einigen Jahren rote Linien eingezogen, sagte Bartsch: „Seine konsequente Politik macht sich jetzt bezahlt. Ich wünsche mir, dass NRW sich da wortgewaltiger in der Kultusministerkonferenz einbringt. Wir brauchen klare Vorgaben und keine Wischiwaschi-Lösungen.“ Bartsch forderte zudem, dass die Lehrer wieder mehr Luft bekommen müssten, die Schüler individuell zu fördern. „Derzeit bleibt überhaupt keine Zeit, um sich womöglich nach Unterrichtsschluss noch mit dem Einzelnen für eine Viertelstunde zu befassen.“

Schulministerin Dorothee Feller (CDU) sagte, der Bildungstrend lege die Schwachstellen des Schulsystems schonungslos offen. „Den Ergebnissen müssen wir uns stellen und uns fragen, was wir alle gemeinsam besser machen müssen.“ Man habe viele gute Maßnahmen, Ansätze und Ideen. „Aber offensichtlich ist es uns bisher nicht gelungen, mit den gesellschaftlichen Veränderungen Schritt zu halten. Deshalb werden wir jetzt alle bisherigen Maßnahmen und auch die zur Qualitätsentwicklung daraufhin überprüfen, ob sie den gesellschaftlichen Veränderungen angemessen gerecht werden.“

Die Landeselternschaft der Grundschulen in NRW zeigte sich bestürzt. Geschäftsstellenleiterin Birgit Völxen sagte unserer Redaktion: „Es rächt sich, dass die Grundschulen die am schlechtesten finanzierte Schulform sind. Das muss sich dringend ändern.“ Sie warnte, dass alles, was im Elementarbereich versäumt werde, sich im weiteren Verlauf der Schulkarriere nur mit einem sehr viel größeren Aufwand nachholen lasse. „Uns ist bewusst, dass das eine gewaltige Aufgabe ist und die Landesregierung nicht im Handstreich die Fehler der Vergangenheit ausbügeln kann. Sie sollte aber deutlich entschiedener den Lehrermangel und den Fachkräftemangel im offenen Ganztag adressieren.“