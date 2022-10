Erster Plus-Size Flohmarkt : Trödel für Kurvige feiert Premiere in der Neusser Stadthalle

Neuss Tanja Ahrens hat den ersten „Plus-Size-Trödel“ in der Neusser Stadthalle organisiert. Neben Mode wird dabei auch gesundheitliche Aufklärung geboten. Ein Ausblick auf die Veranstaltung.

Jeder möchte sich in seiner eigenen Haut wohlfühlen. Die Kleidung tragen, die einem gefällt. Und die wie angegossen passt. Kurvige Frauen müssen häufig darauf verzichten. Das möchte Tanja Ahrens ändern. Sie veranstaltet Plus-Size-Flohmärkte - und will so das Selbstbewusstsein fülligerer Menschen stärken. Daher findet am Sonntag, 30. Oktober, der erste Trödel für Kurvige in Neuss statt.