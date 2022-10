So ist die Stadt Leverkusen vorbereitet : Bürgerbusch gegen Feuer und Dürre schützen

Leverkusen Die Dürresommer werden häufiger. Wie will die Stadt da ihr größtes zusammenhängendes Stück Wald schützen, fragt die CDU im Bezirk II. Diese Antworten liefert die Verwaltung.

Waldbrände erforderten spezielle Vorgehensweisen und Material, heißt es. So halte die Feuerwehr zwei geländegängige Tanklöschfahrzeuge bereit. Sie würden durch weitere Sonderfahrzeuge wie spezielle Schlauchwagen und in der Beschaffung befindliche Großtanklöschfahrzeuge ergänzt. „Weiteres Spezialmaterial und ein besonderer Ausbildungsstandard ergeben sich dadurch, dass Leverkusener Einheiten in das in das EU-Waldbrandmodul eingegliedert sind. Die Sondertruppen werden in heißen Sommern vor allem aus südeuropäischen Ländern angefordert. Für Erkundungsmaßnahmen hält die Feuerwehr Leverkusen zusätzlich vier geländegängige Motorräder zur Verfügung. Für Wald- und Vegetationsbrände sind spezielle Stichworte im Einsatzleitsystem der Leitstelle hinterlegt, für die entsprechende Vorplanungen existieren“, formuliert die Stadt. Zusätzlich seien Taschenkarten für die Einsatzkräfte mit den wichtigsten Waldbrandtaktiken und -maßnahmen vom Land entwickelt und verteilt worden Mit der Datengrundlage Waldinfo.NRW vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW stehen laut Stadt in der Leitstelle umfassende Informationen etwa über die Art des Waldes, befahrbare Wege, Rettungspunkte und Löschwasserentnahmestellen bereit. Kontaktdaten des zuständigen Forstamtes sind in der Leitstelle hinterlegt, so dass schnellstmöglich der zuständige Fachberater des Forstamtes involviert werden kann, so die Stadt. „Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW hält das ganze Jahr über das Grundwegenetz in den Wäldern frei und garantiert der Feuerwehr die Zufahrt in den Wald.“