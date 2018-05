Neukirchen-Vluyn: Wann lohnt ein E-Auto?

Neukirchen-Vluyn Akke Wilmes von der Verbraucherzentrale informierte an einem Themenabend im Rathaus über den Solarstrom und wie er gespeichert werden kann, zum Beispiel in einer Batterie eines Elektroautos.

"Pack den Tiger in den Tank" - mit diesem Slogan warb der Mineralölkonzern Esso in Deutschland und Österreich von 1965 bis 1968 für sein Benzin. Dieser Slogan brannte sich ins kollektive Bewusstsein ein, um seit nunmehr einem halben Jahrhundert immer wieder zitiert und leicht abgewandelt zu werden, zum Beispiel von Akke Wilmes. Der Energieberater der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen im Kreis Wesel titelte am Mittwoch einen Themenabend "Pack die Sonne in den Tank", der vom Klimaschutzmanager Stephan Baur zu Solarenergie, Sonnenstromspeichern und Elektroautos organisiert worden war.