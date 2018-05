Neukirchen-Vluyn: Der Autoflüsterer hat Sprechstunde

Neukirchen-Vluyn Wie gut verstehen sich eigentlich noch Mensch und Maschine? Durch immer mehr Elektronik wissen viele Fahrer gar nicht mehr, was in ihrem Auto vor sich geht. Ein Ortstermin beim ADAC-Prüfdienst.

Schlange stehen vor dem gelben Wagen - das nahmen gestern die Autofahrer am Baumarkt in Vluyn geduldig in Kauf. Die Wartezeit wurde für einen Plausch rund ums Auto genutzt. "Rund 40 bis 60 Wagen fahren wir im Schnitt am Tag auf den Prüfstand", sagt Helmut Börgers. Der 64-Jährige hat als Kfz-Meister den Kennerblick und vor allem die Gerätschaften, die mit klaren Messergebnissen auf dem Ausdruckzettel nichts beschönigen.