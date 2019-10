Fest an der Dorfkirche : Stimmungsvoller Martinsmarkt in Vluyn

Neukirchen-Vluyn Stadtmarketing und Werbering laden für das Wochenende 9. und 10. November an die Dorfkirche ein. Am Sonntag öffnen die Geschäfte.

Parkplätze stehen am Platz am Museum, Leineweberplatz und im Unterdorf sowie bei Aldi und Edeka (am Sonntag) zur Verfügung.

Der Martinsmarkt in Vluyn findet am Wochenende, 9. November, 13 bis 21 Uhr, und 10. November, 11 bis 19 Uhr, statt.

In Höhe des Kirchplatzes können Kinder Bungee-Springen oder an anderer Stelle Karussell fahren. Wie im vergangenen Jahr auch ändert sich die Aufstellung rund um den Kirch- und Schulplatz nicht. Eine sichere kulinarische Anlaufstelle ist auf dem Schulplatz der Stand der Landfrauen gemeinsam mit den Ortsbauern. Der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn lädt zu Fisternölleken ein. Hinzu kommen die anderen Stände mit Leckereien und Getränken.

Das Martinsspiel mit dem Heiligen Martin hoch zu Ross findet am Samstag, 17.30 Uhr, auf dem Schulplatz statt. Entsprechend sind die kleinen Besucher mit ihren Laternen eingeladen, sich an der Martinsgeschichte zu beteiligen. Gleichzeitig ziehen die Schulkinder der Antoniusschule am Samstag durch den Ort. In Neukirchen ist am Sonntag der Martinsumzug.