Löscheinheit Schaephuysen : Wehrleute üben das Fahren im unwegsamen Gelände

Rheurdt Fünf Kameraden der Löscheinheit Schaephuysen haben mit einem Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz und einem Logistikfahrzeug an einer Übung des Technischen Hilfswerks Duisburg teilgenommen. Nach einer Theorie-Einheit im September trainierten die Fahrzeugführer jetzt den Umgang mit Allradfahrzeugen im unwegsamen Gelände.

Im Lauf des Trainings gewannen die Lehrgangsteilnehmer an Sicherheit und Vertrauen in ihre Fahrzeuge, so dass die Herausforderungen gesteigert werden konnten. So stand auch eine lehrreiche Nachtfahrt in künstlich ausgeleuchteter Umgebung auf dem Programm –, bei solch ungewöhnlichen Sichtverhältnissen wurde das Einschätzungsvermögen der Fahrer auf eine besondere Probe gestellt. Die Ausbilder von Feuerwehr und THW aus Duisburg, Ratingen und Rheinberg vermittelten zudem den Betrieb von Seilwinden und lehrten die sichere Querung von tiefen Pfützen und Gewässern.