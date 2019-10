Ökodorf Rheurdt: Kompromiss zum Burgerpark am Runden Tisch gefunden.

Rheurdt Kirmes bleibt im Dorf. Festzelt und Autoscooter bekommen alternative Stellplätze. Zwei Bäume vertrocknet.

„Die Bürger wollen den Park als wichtige Ruhezone, als Ort der Begegnung und Entspannung in der Gemeinde erhalten – ohne dass er verkleinert wird“ – mit diesen Worten hatte Siglinde Bockheim den Bürgerwillen zusammengefasst, als sie Anfang Juli einen dicken Packen Protestunterschriften an den Bürgermeister übergeben hatte. In der Folgezeit hatte sich ein Runder Tisch gebildet, an dem alle Beteiligten nach einer ausgewogenen Lösung suchten. Im Gespräch hatten Vertreter der Schützen und der Vereinsgemeinschaft den Vorschlag gemacht, die Wege im Burgerpark zu verbreitern, das Festzelt auf den Marktplatz zu stellen – dort, wo das alte Feuerwehrgerätehaus derzeit steht und demnächst abgerissen wird. Ein Vertreter der katholischen Kirche machte deutlich, dass der Autoscooter für einige Tage nahe der Kirche stehen könne.