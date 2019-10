Verkehr in Neukichen-Vluyn : Mobilitätskonzept: Stadt soll vor eigener Haustür beginnen

Der Heimatverein Neukirchen kritisiert: Ohne öffentliche Zuschüsse kein Ausbau der Buslinien – und damit auch kein Umstieg vom Auto auf den Öffentlichen Personennahverkehr. Foto: Achim von Allwörden

Neukirchen-Vluyn Der Heimatverein Neukirchen rät den Stadtrat, die richtigen Prioritäten zu setzen.

Der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen hat im Anschluss an die beiden Bürgerinformationen zum Klimafreundlichen Verkehrskonzept nochmals auf den Umfang und die Bedeutung dieses Projektes hingewiesen. Die Stadt tue gut daran, sich zunächst auf die Projekte zu konzentrieren, die ausschließlich in ihrer eigenen Verantwortung liegen, heißt es in einer Mitteilung des Heimatvereins.

Das Radwegenetz ausbauen und die Anknüpfungspunkte an den Bushaltestellen mit Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder versehen – damit würde der Heimatverein beginnen. Dabei müsse bei allen Planungen an überörtliche Ziele der Bürger wie Krankenhäuser, Altenheime, Arztpraxen und Ämter gedacht werden. So würde der Neukirchener Heimatverein nach Worten seines Sprechers Hartwig Müller starten.

Ein wesentliches Hindernis sieht der Heimatverein in der Festlegung des Kreises Wesel, den ÖPNV ohne öffentlichen Ausgleich stemmen zu wollen. So werde man nur wenige Autofahrende dazu bringen, in einen Bus umzusteigen.