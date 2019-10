Kostenpflichtiger Inhalt: Auswilderungsstation in Rheurdt : Diese Frau hilft Eichhörnchen in Not

Ein Eichhörnchen im Gehege von Jenny Creutz. Es handelt sich um „Keks“, der nach einer bakteriellen Infektion noch nicht richtig fit ist. Foto: Josef Pogorzalek

Rheurdt Jenny Creutz bereitet von Menschen aufgezogene Eichhörnchen-Jungtiere auf das Leben in der Natur vor. Fast 60 Nager hat die gelernte Tierpflegerin in diesem Jahr in ihrer Auswilderungsstation betreut.