Freizeit in Neukirchen-Vluyn : Schwitzen wie auf einer Kreuzfahrt

Freizeit in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn „Auch im November bietet das Freizeitbad Erholung pur“ – verspricht die Enni. Sie will die Sauna sechs Tage lang in ein Traumschiff verwandeln.

Die Enni Sport & Bäder setzt ihre Verwöhnwochen in der Sauna des Freizeitbads fort. Unter dem Motto „Kreuzfahrt Höhepunkte“ startet vom 19. bis zum 24. November die nächste Veranstaltungswoche. Ein abwechslungsreicher Aufgussplan mit Essenzen wie „Frühlingszauber“, „Wellenbrecher“, „Meditation“ oder „Käptns Dinner“ lädt den gesamten Tag über ein, den Alltag hinter sich zu lassen und im Ambiente der Saunalandschaft so richtig abzuschalten. Draueßen graut der November, drinnen lockt das Traumschiff mit Wohlfühltemperatoren und angenehmen Düften.

Gleich zu Beginn des trüben Monats lädt das Freizeitbad am 1. November wieder zum Saunaevent „Ruhig entspannen“ ein. Von 12 bis 24 Uhr helfen verschiedene Aufgüsse, die Seele baumeln zu lassen und den Feiertag fernab des Alltagstrubels und Spätherbstes zu genießen. Dabei fallen auch die letzten Hüllen. „Im Bad steht an Allerheiligen ab 18 Uhr textilfreies Schwimmen an“, empfiehlt Marion Wimmer-Haseneier den Besuchern eine erfrischende Abkühlung nach dem Saunagang. Der Eintritt zum Saunaevent am 1. November kostet 18 Euro für Erwachsene (16 Euro im Vorverkauf) und acht Euro für Kinder.