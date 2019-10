Schrott-Immobilie in Neukirchen-Vluyn : Hochhaus-Versprechen: Die Skepsis ist groß

Neukichen-Vluyn Der Besuch des Eigentümers David Willis wird von allen Parteien in eine Reihe gestellt mit nicht erfüllten Zusagen der vergangenen Jahre.

Mit Skepsis und Zurückhaltung haben im Rat vertretene Parteien auf den Besuch des Hochhauseigentümers David Willis reagiert. Im Gespräch mit der RP hieß es in allen politischen Lagern, dass man in den zurückliegenden Jahren seit 2015 schon viele Zusagen gehört habe, die anschließend nicht erfüllt wurden. Man werde – wie geplant – für den Vluyner Norden eine Sanierungssatzung aufstellen. Die ermöglicht es der Kommune, einen Hausbesitzer zum Abriss seines Gebäudes zu verpflichten – wogegen der vor Verwaltungsgerichten klagen kann.

Als „absolut enttäuschend und unverständlich!“ bezeichnet CDU-Fraktionschef Markus Nacke den Ortstermin. „Wir haben nicht den Eindruck bekommen, dass die Eigentümerin an einem Verkauf oder an einem Abriss der völlig verwahrlosten Immobilie interessiert ist.“ Die CDU stehe weiter dazu, den Bürgerwillen umzusetzen: „Der Turm müsse weg!“ Allerdings werde das einige Zeit dauern. Für die SPD drückte es Günter Zeller ähnlich aus: „Nach den Erfahrungen der letzten Jahre fehlt uns der Glaube an die neuerlichen Ankündigungen.“ Die Stadt müsse nun konsequent die Initiative ergreifen und all ihre rechtlichen Mittel ausschöpfen.