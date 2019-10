Handmade-Markt in Rheurdt: 30 Aussteller zeigen ihre Unikate.

Rheurdt Der Handmade-Markt lockt am Samstag zum Maurischen Pavillon. Künstler und Handwerker präsentieren dort ihre Arbeiten – und zeigen, wie sie entstehen.

Erneut öffnet der Handmade-Markt rund um den Maurischen Pavillon an der Vluyner Straße, am Ortsausgang Vluyn/Richtung Schaephuysen, seine Pforten. Am Samstag, 26. Oktober, 10 bis 16 Uhr, bieten knapp 30 Aussteller ihre handgefertigten Produkte an.