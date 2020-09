Tag der offenen Tür in Rheurdt : Hochzeitszauber im Maurischer Pavillon

Rheurdt Verschiedene Aussteller luden angehende Brautleute zum Tag der Offenen Tür in den Maurischen Pavillon ein und gaben Anregungen für den schönsten Tag im Leben.

Fotograf Peter Meulmann beriet, wie sich das Familienfest in Szene setzen lässt. „Ich freue mich, dass Menschen ihr privates Glück gefunden haben und sich auf den gemeinsamen Lebensweg trauen“, so der Rheinberger. „In diesem Jahr habe ich die weißen Kleider vermisst“, so Meulmann, der den Bogen zur Corona bedingten Zurückhaltung bei Hochzeiten und Familienfesten spannt. Kollegin Ute Gabriel am Nachbarstand begrüßt die Entwicklung, die sich speziell bei den Brautleuten anbahnt. Vom „Licht am Horizont“ spricht Britt Rutschke, die mit ihrem „Knotengedoens“ in Makramee für pfiffige Dekorationen sorgt und an den individuell geprägten BoHo-Stil anknüpft. Ob passender Blumenschmuck oder Musik, die Gäste kamen auf ihre Kosten. „Viele Paare haben im kleinen Kreis nach dem Standesamt gefeiert und freuen sich auf das zweite Familienfest im größeren Kreis. Gleich zwei Mal dürfen wir dann die Braut festlich frisieren“, so Friseurmeisterin Justin Dedters. Drahtzieher und Ideengeber ist Uwe Bratkuss-Fünderich, den viele in Moers als engagierten Pastor kennen. Im Ruhestand ist er weiter in Aktion, knüpft Netzwerke für Brautleute.