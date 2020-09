Entwicklung der Pandemie : Fünf Neuinfektionen im Kreis Wesel

Kreis Wesel Die Corona-Pandemie entwickelt sich im Kreis Wesel weiter auf einem niedrigen Niveau. Wie die Kreisverwaltung am Dienstagmittag mitteilte, sind binnen 24 Stunden fünf neue Infektionsfälle gemeldet worden.

Die fünf neuen Infektionen traten in vier der insgesamt 13 Kommunen des Kreises Wesel auf. Demnach sind zwei Menschen in Kamp-Lintfort neu betroffen sowie jeweils eine Person in Schermbeck, Voerde und Wesel.