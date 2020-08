Arne Timpe – WIR-Bürgermeisterkandidat für Rheurdt : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Arne Timpe tritt als Bürgermeisterkandidat für die Wählerinitiative Rheurdt (WIR) an. Die Wählerinitiative hat sich aus Bürgern gebildet, die sich mit der aktuellen kommunalen Politik in Rheurdt nicht identifizieren können. Foto: WIR

Rheurdt Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Arne Timpe, 40 Jahre, in Rheurdt seit etwa 13 Jahren, in einer festen Partnerschaft seit 23 Jahren, eine Tochter. Verwaltungsfachwirt und IT-Kaufmann im öffentlichen Dienst, Vereinsvorsitzender der KiTa Fliegenpilz. Aktuell mit dem 40-Jahre alten Wohnwagen „on the Road“.