Heimatpreis Rheurdt : Unterstützung für die Fördervereine

Rheurdt Nachdem in der vergangenen Woche die CDU bereits einen Vorschlag bezüglich der Vergabe des Heimatpreises 2020 gemacht hatte, legt die SPD-Fraktion nun nach und macht von ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch.

Die Sozialdemokraten schlagen die Fördervereine der vier örtlichen Kindertagesstätten sowie den Förderverein der Grundschule als Preisträger des Jahres 2020 vor. In der Begründung heißt es: „Seit Jahren unterstützen die Fördervereine der Kitas und der Grundschule Ort die pädagogische Arbeit mit allen Kindern im Ort. Diese wichtige Unterstützungsarbeit wird von der Öffentlichkeit selten wahrgenommen, ist aber für die Arbeit vor Ort von besonderer Bedeutung. Ob es um besondere Projekte für die Kinder geht, im sportlichen oder kulturellen Bereich, ob einzelne Schülerinnen und Schüler in Lernprozessen unterstützt werden oder ob die Räume gestaltet werden, ohne Fördervereine wäre die frühkindliche und schulische Arbeit ärmer.“ Besonders in Zeiten der Corona-Krise würden die Einrichtungen besondere Unterstützung und Wertschätzung ihrer Arbeit benötigen, denn das neue Schuljahr und der Start der Kitas stelle alle Beteiligten vor große Herausforderungen. „Wir möchten die Aktiven nicht nur beklatschen, sondern auch durch das Preisgeld unsere Wertschätzung der Arbeit deutlich machen. Kein anderer Preisträger – und es gibt genügend Vereine bzw. Gruppen, die diese Auszeichnung verdienen – erreicht wirklich alle Bewohner einer bestimmten Alterskohorte im Ort wie die Fördervereine der Kitas und der Grundschule“, so die Sozialdemokraten.