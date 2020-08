Moers – Bürgermeisterkandidat Ibrahim Yetim : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Das Aufstiegsversprechen der SPD habe ihn früh geprägt, sagt Ibrahim Yetim. Jetzt bewirbt er sich als Bürgermeister um den Chefsessel in der Stadt. Einer seiner Antriebe: „Moers braucht einen Aufbruch, um wieder die Drehscheibe am Niederrhein zu werden.“ Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Wer sind Sie? Ibrahim Yetim, Gastarbeiterkind, Bergmann, Uni-Absolvent, Führungskraft, Politiker, Familienvater, Kumpel und Ansprechpartner für alles, was die Menschen tagtäglich umtreibt.

Warum sind Sie in Ihre Partei eingetreten?

Moers braucht einen Aufbruch, um wieder die Drehscheibe am Niederrhein zu werden. Eine starke Wirtschaft, bezahlbares Wohnen, zuverlässiger Nahverkehr und mehr Sicherheit – das packe ich an. Mir ist zudem wichtig, Menschen zu ermutigen: In Moers sind vielmehr Ideen umsetzbar.