Kommunalwahl 2020 : Fünf Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Rheurdt

Ein Mann wirft einen Stimmzettel in eine Wahlurne. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Neukirchen-Vluyn/Rheurdt Als fünfter Kandidat hat Einzelbewerber Detlef Starck die erforderliche Zahl von Unterstützerunterschriften im Rathaus eingereicht. In Neukirchen-Vluyn soll Günter Broschk als Einzelbewerber abgelehnt werden. Er hat die erforderlichen Unterschriften nicht beigebracht.

Die Bürgermeisterwahl in Rheurdt wird in diesem Jahr so bunt wie seit vielen Jahren nicht mehr: Gleich fünf Kandidaten für das Bürgermeisteramt gibt es: Neben Robert Peerenboom (CDU), Dirk Ketelaers (SPD), Friederike Janitza (Grüne) und Arne Timpe (WIR) hat auch ein Einzelbewerber, der selbstständige Unternehmer Detlef Starck, die erforderliche Zahl von Unterstützerunterschriften rechtzeitig vor Ende des Frist am Montag, 18 Uhr eingereicht.

Kandidaten für Rheurdter Wahlbezirke sowie Reservelisten haben CDU, SPD, Grüne, FDP und WIR aufgestellt. Wahlvorschläge weiterer Parteien liegen im Rheurdter Rathaus nicht vor.

Der Wahlausschuss der Gemeinde Rheurdt entscheidet über die Zulassung der eingereichten Vorschläge am Dienstag, 4. August, 18 Uhr im Rathaus. Bisher gebe es nichts, was gegen die Zulassung der eingegangenen Vorschläge spräche, sagte Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen am Dienstag.

In Neukirchen-Vluyn wird es voraussichtlich drei Bürgermeisterkandidaten geben: Harald Lenßen (CDU), Ralf Köpke (SPD) und Christian Pelikan (Grüne). Günter Broschk soll als Einzelbewerber zurückgewiesen werden, weil er die erforderliche Zahl von 114 Unterstützerunterschriften nicht erbracht habe. Kandidaten für Wahlbezirke und Reservelisten haben SPD, CDU, Grüne, FDP und NV Auf geht’s fristgerecht eingereicht. Weitere Parteien haben keine Vorschläge für Kandidaten vorgelegt.

Was die Kandidaten von SPD, CDU und Grünen angeht, gebe es keine Anlassung, diese zurückzuweisen, heißt es in der Vorlage für den Wahlausschuss. Die eingereichten Vorschläge von FDP und NV Auf geht’s konnte die Stadtverwaltung noch nicht abschließend prüfen. Die Ergebnisse der Prüfung sollen zur Sitzung des Wahlausschusses vorliegen. Er tritt am Montag, 3. August, um 17 Uhr im Rathaus zusammen.

(pogo)