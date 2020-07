Rheurdt : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Dirk Ketelaers bezeichnet sich als „Ur-Rheurdter“. Der 42 Jahre alte Sozialpädagoge bewirbt sich für die SPD um das Bürgermeisteramt im Ökodorf Rheurdt. Sozialdemokratisches Gedankengut sei ihm bereits von den Eltern in die Wiege gelegt worden. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Wer sind Sie?

Mein Name ist Dirk Ketelaers, ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder (drei und acht Jahre alt). Ich bin Sozialpädagoge und seit vier Jahren pädagogischer Leiter beim Awo-Kreisverband Kleve. In meiner Freizeit reise ich gerne mit meiner Familie in unserem Wohnwagen durch Europa.