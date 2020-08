Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Weitere Corona-Fälle durch Reiserückkehrer

Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Mittwoch kamen insgesamt 18 Fälle dazu. Zum Teil handelt es sich dabei um Reiserückkehrer. Schwerpunkte waren Moers, Rheinberg und Xanten.

Mit dem Anstieg am Mittwoch ist die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen im Kreis Wesel auf 1082 gestiegen. Damit sind innerhalb einer Woche 105 Fälle dazugekommen (plus elf Prozent). Von den 1082 Menschen, die bisher positiv getestet wurden, gelten 875 wieder als genesen (rund 81 Prozent). 180 Frauen und Männer müssen aktuell in Quarantäne bleiben, weil bei ihnen gerade erst das Virus nachgewiesen worden ist. Das sind sieben mehr als am Dienstag. Weitere Todesfälle sind seit knapp einer Woche nicht dazugekommen. Am Donnerstag hatte der Kreis Wesel den Tod einer 79-jährigen Frau aus Xanten gemeldet. Bisher sind 27 Menschen, die positiv getestet worden waren, gestorben.