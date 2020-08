Wahlkampf Rheurdt : Gorißen per Fiets auf Infotour durch Rheurdt

Gorißen per Fiets auf Infotour durch Rheurdt

Rheurdt Mit einer Fahrrad-Infotour startete die Rheurdter CDU in die heiße Phase des Wahlkampfs. Dabei wurden viele wichtige Punkte der Gemeinde angefahren.

Silke Gorißen hatte viel Zeit mitgebracht. Die 48-jährige Landratskandidatin der CDU aus Bedburg-Hau saß die komplette Info-Fahrradtour der CDU Rheurdt-Schaephuysen fest im Sattel, um mit den 60 Mitradlern ins Gespräch zu kommen. Erst am späten Sonntagnachmittag fuhr sie mit dem Auto weiter zur Villa Mühle nach Goch, um dort mit dem Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff und dem Landtagsabgeordneten Günther Bergmann die heiße Phase des Wahlkampfs zu eröffnen.

Das hatte die Rechtsanwältin und Landratskandidatin auch in der Ökogemeinde gemacht, begleitet unter anderem von der Landtagsabgeordneten Margret Voßeler-Deppe, dem Bürgermeisterkandidaten Robert Peerenboom und Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen. „Frauen machen nicht alles besser, aber einiges anders“, sagte sie mit einem Augenzwinkern. „Ich rechne mit einer Stichwahl am 27. September.“

Die Christdemokraten hatten sich für die Radtour Punkte ausgesucht, um die es sich in Schaephuysen und Rheurdt dreht. Sie starteten im Wendehammer des Gewerbegebiets Schaephuysen. Dort hat das Unternehmen AGA Saat aus Neukirchen-Vluyn eine Fläche erworben. „Der Bau eines Gebäudes beginnt in Kürze“, erläuterte Robert Peerenboom. „Die Unternehmerfamilie Arts ist unserer Gemeinde verbunden. Sie hatte hier früher einen Milchhandel.“ Silke Gorißen ergänzte, die Kreisverwaltung habe Dienstleister zu sein, Bauanträge auch digital anzunehmen und diese zügiger zu bearbeiten, wie sie aus zahlreichen Gesprächen erfahren habe, als sie Unternehmen besucht habe.

Wahlkampfauftakt in Geldern

Wahlkampfauftakt in Geldern : CDU gibt sich angriffslustig

Als ersten großen Punkt fuhren die Christdemokraten den Bürgermeister-Beelen-Platz an. Dort erläuterte Klaus Kleinenkuhnen, wie die Fläche neu gestaltet und neu bebaut werde. Die zwei Gebäude, in denen auch seniorengerechtes Wohnen möglich sei, würden von zwei Bauherren aus der Gemeinde errichtet. Diese Gebäude würden sich der Umgebung anpassen. Gleichzeitig seien sie so positioniert, dass eine Zuwegung und Bebauung des geplanten Baugebiets Zimmermannshof möglich sei.