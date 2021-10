Friedhofscafé in Vluyn : Ort der Begegnung und des Austausches

Neukirchen-Vluyn Ehrenamtliche des „Treff 55“ organisieren ein Friedhofscafé vor der alten Kapelle auf dem Vluyner Dorffriedhof. Die Initiatoren wollen damit eine lockere Anlaufstelle ohne Zwang bieten.

Bereits seit dem Jahr 1990 bietet das Stadtteilbüro Treff 55 seine Beratungsangebote in Neukirchen-Vluyn an. Früher am Vluyner Nordring 55 befindet sich das Büro jetzt am Vluyner Platz und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Probleme anpacken, Kirche sein im Sinne der Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt, das heißt praktisch handeln, verändern, aber auch zu trösten, wenn scheinbar nichts mehr geht. Unterstützung gibt es unter anderem in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier bietet der Treff 55 neben Beratung auch erzieherische Hilfen, Schülerhile, Über-Mittag-Betreuung und eine offene Kinder- und Jugengruppe an. Darüber hinaus berät das Team Alleinstehende und ältere Menschen, bietet eine Schuldnerberatung und eine Drogenberatung an und steht und bietet bietet einen allgemeinen sozialen Dienst an. Die Schulsozialarbeit und die soziale Hilfen für Zuwanderer in Vluyn sind weitere Tätigkeitsfelder.