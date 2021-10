Martinusschule Rheurdt : DRK ruft zur Blutspende auf

Blutspende-Termin in der Martinusschule Rheurdt. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Rheurdt Am Mittwoch, 13. Oktober, findet ein Blutspendetermin in Rheurdt statt. Das DRK klärt auf, warum die Flutkatastrophe auch einen Einfluss auf den Bestand von Blutpräparate hat und warum die Spende jetzt besonders wichtig ist.

Der Hauptversorger mit Blutpräparaten in den beiden von dem Unwetter und der Flutkatastrophe massiv betroffenen Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland Pflanz schlägt Alarm. Gerade in den tendenziell blutspendefreundlichen Gebieten beider Bundesländer ist die Infrastruktur dermaßen geschädigt, dass dort auf absehbare Zeit keine Blutspendetermine durchgeführt werden können. Dies ist nach Aussage des DRK-Blutspendedienst West ein erhebliches Problem, da es bereits seit längerem gravierend an Blutpräparaten fehlt.