43 Anbieter in Rheurdt : Der Naturmarkt erlebt seine Neuauflage

Die Tuwas-Genossenschaft beteiligte sich ebenfalls mit einem Stand auf dem Naturmarkt. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Der Schaephuyserner Naturmarkt ist zurück. 43 Ausstellende trotzten dem Wetter und legten einen vielversprechenden Neustart hin.

43 Ausstellende teilten sich am Sonntag auf Abstand den Marktplatz an der Tönisberger Straße in Schaephuysen. Dass nach langer Corona-Pause der Markt wieder seine Tore öffnet, ist an sich schon ein Ereignis. „Unsere Herausforderung bestand darin, kurzfristig ab Ende August mit der Organisation anzufangen“, sagte Alfred Wronksi, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen. „Wir mussten aufgrund der vielen Rückmeldungen dann einige ablehnen, weil es sonst mit der Fläche, den Corona-Verordnungen und dem Abstand nicht geklappt hätte“, so Alfred Wronski.

Bei der runden Auswahl bewies der Verein ein gutes Händchen, „so dass wir einen attraktiven Markt zeigen können, der trotz des Wetters nichts an Attraktivität verloren hat“, so Marktmeister Frank Hoffmann. Bekannte Aussteller aus der Gemeinde Rheurdt inklusive Feuerwehr und den benachbarten Kommunen zeigten ihre Schätze oder informierten, wie die Bürgerinitiative Mitgestalten-NV zum geplanten Kiesabbau auf rund 180 Hektar Fläche in Neukirchen-Vluyn. „Das Interesse ist groß, was in unmittelbarer Nähe passiert“, sagten Johanna Krings und Sonja Enders. Einige Meter weiter hatte sich der Tuwas-Stand mit Gemüse, Salaten und Stauden aufgebaut. Barbara Sensen aus Alpen verkaufte Sämereien von historischen Tomatenpflanzen wie neuen Sorten.

Info Die Lineg und die rollende Waldschule Nächster Termin Der nächste Naturmarkt soll am 3. April 2022 stattfinden. 43 Ausstellende beteiligten sich am Sonntag mit einer Auswahl an handgefertigten Produkten, mit Kunsthandwerk und Floralem, mit Nützlichem und Kreativem. Die Lineg informierte mit ihrer rollenden Wasserschule über Themen wie Wasserwirtschaft.