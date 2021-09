Naturmarkt Schaephuysen : Buntes Angebot aus der Region

Rheurdt Zahlreiche Aussteller und Vereine wirken beim Naturmarkt in Schaephuysen am Tag der Deutschen Einheit mit. Die Besucher dürfen sich auf Köstlichkeiten, Kunstvolles und Informatives freuen.

Nach der Corona-bedingten Pause kann der beliebte Naturmarkt, wie berichtet, auf dem Marktplatz in Schaephuysen am Sonntag, 3. Oktober, wieder statt finden. „Der große Platz wird gut gefüllt sein mit zahlreichen spannenden Ausstellern, die alle aus dem nahen Umkreis kommen und ein vielseitiges Angebot bereit halten“, verspricht Alfred Wronski, Vorsitzender des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege. Dieser bietet in seinen Zelten wieder eine Cafeteria mit selbstgebackenen Kuchen und erstmals mit Fair-Trade-Kaffee im Ausschank. Die Pfadfinder der Rovergruppe der DSPG St. Nikolaus bauen ihren Grillstand auf und Geilings-Bräu aus Saalhoff kommt mit seinen süffigen regionalen Bieren. Köstliche Waffeln backt der Förderverein der Kita St. Hubertus. Garten- und Blumenfreunde finden ein ansprechendes Angebot: bei der Pflanzentauschbörse, am Stand der Gärtnerei Rosalie, am Blumenstand von Lisa Kastner und bei der Buchsbaumschule von Volker Atrops.