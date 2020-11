Neukirchener Erziehungsverein : „175 Jahre voller Leben“ steht über dem Jubiläum

Der traditonelle Neujahrsempfang (hier ein Foto aus dem vergangenen Jahr) fällt in diesem Jahr aus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Der Neukirchener Erziehungsverein blickt auf eine 175-jährige Geschichte zurück. Eine große Feier konnte wegen der Corona-Pandemie leider nicht statt finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

Zu Beginn des neuen Kirchenjahres am 1. Advent lädt der Neukirchener Erziehungsverein gewöhnlich zum Neujahrsempfang ein. Dieser musste – wie so viele andere Veranstaltungen auch – wegen der Kontaktbeschränkungen zur Corona-Pandemie abgesagt werden. Für den Erziehungsverein ist dies jedoch besonders bitter, denn das Jahr 2020 sollte eigentlich ein ganz besonderes werden. Das Sozialwerk feiert nämlich sein 175-jähriges Bestehen. Mit zahlreichen Veranstaltungen wollte die Erziehungsvereins-Familie gemeinsam mit Freunden, Förderern und Partnern dieses außergewöhnliche Jubiläum feiern. Geplant waren neben dem großen Jahresfest, das unter dem Motto „175 Jahre voller Leben“ stattfinden sollte, verschiedene Kabarettveranstaltungen, Fachvorträge, Konzerte, ein ZDF­Fernseh-Gottesdienst und ein offizieller Festakt. Und auch der geplante Gottesdienst zum Jahresfest, in dessen Rahmen Direktor Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein in den Ruhestand verabschiedet werden sollte, kann coronabedingt nicht stattfinden.

Einige Veranstaltungen, wie der Kabarettabend in der Kulturhalle oder eine Reihe von Fachvorträgen sollen im nächsten Jahr nachgeholt werden, wie Pressesprecherin Andrea Leuker berichtet. „Einen großen Festakt wird es aber nicht mehr geben. Denkbar wäre, dass wir das Motto ‚175 Jahre voller Leben’ beim Jahresfest 2021 noch einmal aufgreifen werden.“ Zum Jubiläum hat der Erziehungsverein eine Chronik erstellt. Diese ist, wie ein neuer Image-Film, auf der Homepage des Erziehungsvereins www.neukirchener.de veröffentlicht.

Info Wechsel in der Direktion des Erziehungsvereins Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein geht am 28. November nach 17 Jahren Dienst für den Neukirchener Erziehungsverein in den Ruhestand. Nachfolge Pfarrerin Annegret Puttkammer wird im Dezember 2020 die Nachfolge antreten. Die offizielle Einführung soll im März 2021 erfolgen.

Wir blicken zurück: Gegründet wurde der Verein am 15. Dezember 1845 als „Verein zur Erziehung armer, verlassener und verwahrloster Kinder in Familien zu Neukirchen“ auf Initiative von Pfarrer Andreas Bräm und Bürgermeister Gustav Haarbeck. Dies war der Beginn des Aufbaus der ambulanten und stationären Kinder- und Jugendhilfe. In den Jahren bis 1928 wurde die „Anstalt Elim“ als erstes preußisches Mädchenheim in Moers und die Einweihung des Neubaus in Neukirchen mit erweitertem Platzangebot gefeiert. In dieser Zeit wurde auch der erste Jahrgangs des Neukirchener Kalenders herausgegeben unter dem Titel „Christlicher Hausfreund – ein Abreißkalender für das liebe Christenvolk deutscher Zunge auf das Jahr 1890 mit biblischen Betrachtungen, kurzen Erzählungen und Gedichten“.

1930 wurde das Neukirchener Diakonissen-Mutterhaus gegründet; erste Oberin war Schwester Margarete Paschen. In den Jahren 1929 bis 1945 wurden sowohl das Kinderheim Haus Sonneck als auch das Andreas-Bräm-Haus eröffnet. In den Jahren 1946 bis 1977 entwickelte der Erziehungsverein sich weiter: das Neukirchener Kinderdorf wurde gegründet, in Haus Sonneck zieht die Schule für Erziehungshilfe unter dem Namen Sonneck-Schule ein und bildet damit den Startpunkt des Förderschulverbunds im Erziehungsverein. 1985 eröffnete das Matthias-Jorissen-Haus als erste Senioreneinrichtung im Erziehunsgsverein.

Heute betreut der Neukirchener Erziehungsverein zusammen mit der Tochtergesellschaft Paul Gerhardt Werk rund 3000 junge Menschen in stationären Einrichtungen, in Schulen und mit ambulanten Hilfeangeboten.