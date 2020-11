Bürgermeister Dirk Ketelaers : „Rheurdter Rathaus-News“ sorgen für mehr Transparenz

Rheurdt Bürgermeister Dirk Ketelaers geht ungewöhnliche Wege, um die Bürgerinnen und Bürger auf dem Laufenden zu halten. Per Video will er regelmäßig informieren.

Mit den „Rheurdter Rathaus News“ informiert er per Video direkt aus dem Rathaus. „Ich sehe das als Einlösung eines Wahlversprechens“, so Ketelaers. „Ich habe versprochen, das Rathaus etwas transparenter zu machen.“ In regelmäßigen Abständen – mindestens alle zwei Wochen – möchte er auf diese Art Informationen, die die Gemeinde betreffen, kurz und knapp transportieren. Die Beiträge sind digital auf Facebook, Instagram und Youtube zu sehen, können aber auch im Mitteilungsblatt nachgelesen werden.

Unter anderem stand ein Treffen mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Kreises Kleve im Rahmen der Bürgermeisterkonferenz in Kevelaer im Terminkalender von Dirk Ketelaers. Dort wurden gemeinsame Ziele bezüglich Corona festgelegt und auch die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum war Thema. Ebenfalls fand ein Gespräch mit der Deutschen Glasfaser statt. „Es war ein gutes Gespräch“, so Ketelaers. Es würden weitere mit dem Breitbandbeauftragten des Kreises Kleve folgen. Der fertigestellte Kunstrasenplatz soll zeitnah offiziell an die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen übergeben werden. „Ein Bespielen ist derzeit ja leider nicht möglich“, so Ketelaers.