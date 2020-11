Corona im Kreis Wesel : Die Zahl der Infizierten steigt weiter

Kreis Wesel Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Kreis Wesel ist von Dienstag auf Mittwoch um 147 auf 4750 gestiegen. Es gibt keine weiteren Toten. Aber die Zahl der Intensivpatienten geht weiter nach oben.

Die einzelnen Kommunen:

Alpen: 74 Infizierte, kein Zuwachs, 63 Genesene, keine Verstorbenen; Dinslaken: 895, plus 25, 750, 6.; Hamminkeln: 165, plus 8, 152, 1; Hünxe: 123, plus 2, 101, 2; Kamp-Lintfort: 423, plus 4, 372, 9; Moers:1267, plus 36, 1079, 6; Neunkirchen-Vluyn: 229, plus 14, 186, 5; Rheinberg: 276, plus 9, 239, 0; Schermbeck: 119, plus 3, 109, 0; Sonsbeck: 64, 0, 54, 4; Voerde: 379, plus 15, 319, 4; Wesel: 535, 25, 470, 1 und Xanten: 201, plus 6, 166, 3.