„Outrun the Virus“ in Rheurdt : Lions für Haus Wellenreiter aktiv

„Outrun the Virus“ in Rheurdt

Rheurdt Lions Clubpräsidentin Colette Piret-Biele hat die Aktion „Outrun the virus“ ins Leben gerufen. Kinder profitieren von dem Engagement der Club-Mitglieder.

Der corona-bedingte Lockdown hat viele ehrenamtlich tätigen Vereine in ihrem Engagement ausgebremst. Auch der Lions Club Rheurdt/Niederrhein konnte dadurch Clubsitzungen und Veranstaltungen in Räumen nicht mehr durchführen. Allerdings waren aus medizinischer Sicht Veranstaltungen an der frischen Luft in kleinen Gruppen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln durchaus denkbar.

So wurde auf Anregung der Clubpräsidentin Colette Piret-Biele die Aktion „Outrun the virus“ ins Leben gerufen. Dabei gilt es, mindestens fünf Kilometer zu laufen, Rad zu fahren, zu schwimmen oder zu paddeln, Inline skaten oder ähnliches. Anschließend musste ein Foto der Teilnehmer auf der Lions-Homepage hochgeladen und für jeden Teilnehmer mindestens fünf Euro auf das Hilfswerkkonto des Clubs eingezahlt werden.

Zwischen August und Ende Oktober gab es ein vielfältiges Angebot an Terminen von Clubmitgliedern auf unterschiedlichen Strecken. So ging es für eine Gruppe rund um den Altenberger Dom in Odenthal mit Einkehr in „Maria in der Aue“, es ging hoch auf die Halde Norddeutschland mit Weitblick über den Niederrhein, durch den lauschigen Baerler Busch, durch das Rheurdter Umland und am Rhein entlang. Auch Freunde und Förderer liefen dem Virus davon, stellten ihre Fotos online und spendeten für den guten Zweck.