Wohlfahrtsverband in Neukirchen-Vluyn : Awo ehrt langjährige Mitglieder

Neukirchen-Vluyn Jochen Gottke, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt, hatte ins Marie-Juchacz-Haus geladen, um dort den Jubilaren Dank und Wertschätzung auszusprechen. Zwei Mitglieder feierten bereits die 60-jährige Mitgliedschaft.

In Neukirchen-Vluyn wurde gefeiert: Unter dem Motto der Awo-Gründerin Marie Juchacz „Das Wir ist immer stärker als das ich“ wurden 25 Awo-Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt. Nach der Begrüßung der rund 60 Gäste von Bürgermeister Ralf Köpke und Präsident Ibrahim Yetim konnte Awo-Chef Jochen Gottke mit Unterstützung der beiden Ehrengäste eine sehr persönliche und wertschätzende Ehrung der vielen Jubilare, die sich in den Corona-Jahren 2020, 2021 und in diesem Jahr „angesammelt“ haben, vornehmen.

Stolz war der Gottke auch über die 15 erschienen Mitglieder mit 25-jähriger Vereinszugehörigkeit, die in seiner Zeit als Vorsitzender in den 1990er Jahren eingetreten sind. So etwa die aktuell tätigen Vorstandsmitglieder Willi Kenzer (Kassierer) und Werner Pescher (Beisitzer). Im Anschluss an die Ehrung konnten alle Anwesenden bei Finger-Food-Buffet und musikalischer Begleitung angenehme Stunden verleben.