Engagement in Rheurdt : Der Endspurt für den Heimatpreis läuft

Engagement in Rheurdt

Preisvergabe im Jahr 2021: Jasmin Vyskocil (Bürgerinitiative Waldspielplatz), Karsten Hoeps (Martinskomitee Rheurdt), Peter Benger (Martinskomitee Schaephuysen und Bürgermeister Dirk Ketelaers. Foto: got

Rheurdt Die Resonanz für den Heimatpreis ist in Rheurdt in diesem Jahr besonders hoch. Überdurchschnittlich viele Vorschläge liegen der Gemeinde bis jetzt vor. Noch bis zum 8. Oktober können weitere Vorschläge eingereicht werden.

Die Gemeinde Rheurdt verleiht in diesem Jahr bereits zum vierten Mal den Heimatpreis. Dies hatte der Rat im Februar beschlossen. Unter dem Namen „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen: Wir fördern, was Menschen verbindet“ hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im August 2018 ein Förderprogramm aufgelegt, mit welchem bis zu diesem Jahr eine Summe von 150 Millionen Euro für den speziellen Zweck eines „Heimat-Preises“ zur Verfügung gestellt wird. Ziel dabei ist, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in Nordrhein-Westfalen sichtbar werden zu lassen.