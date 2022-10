Forum der Handwerksregion Ruhr in Moers : Neue Impulse für die Innenstädte

Bürgermeister Christoph Fleischhauer (r.) und Eckhard Brockhoff, Geschäftsführender Gesellschafter der Brockhoff GmbH, auf dem Podium beim ‚4. Forum Handwerk Region Ruhr‘. RP-Foto: nop Foto: Norbert Prümen

Moers Menschen kehren in die Innenstädte zurück und konkurrieren dort mit dem Handwerk um Raum. Strategien, einer Standorterosion entgegenzuwirken, standen im Mittelpunkt des 4. Forums der Handwerksregion Ruhr, das in diesem Jahr in Moers stattfand.

Von Peter Gottschlich

In Millionenstädten haben sich Wissenschaftler schon vor mehr als einem halben Jahrhundert damit auseinandergesetzt, warum es immer mehr Menschen aus den Innenstädten treibt. Büros und Shoppingmeilen folgten, die im Zeitalter von Onlinehandel und Pandemie aber weniger Platz brauchen. Die Folge: Leerstände und fehlende Attraktivität. Parallel dazu kehren in Deutschland seit den frühen Nullerjahren Menschen in die Innenstädte zurück und konkurrieren dort mit dem Handwerk um Raum.

Diese ‚Standorterosion‘ sowie Strategien, diesen entgegenzuwirken, war jetzt Thema des vierten Forums ‚Wandel und Entwicklung der Innenstädte‘, das in Moers stattfand. Eingeladen hatte der Verbund „Handwerk Region Ruhr“. Der Titel, unter dem diskutiert wurde: ‚Leben statt Leerstand! – Neue Impulse für die Innenstädte im Ruhrgebiet‘.

Info Tagungen in historischen Backsteingebäude Tagungen Die Handwerksregion Ruhr sucht sich für ihre Tagungen immer Backsteingebäude der Industriearchitektur aus, in denen sie dann Themen der Zukunft in den Blick nimmt.



Verbund Zum Verbund zählt die Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf, in Moers vertreten durch den Präsidenten Andreas Ahlert; die HWK Münster, in Moers vertreten durch Präsidenten Hand Hund sowie die HWK Dortmund, in Moers vertreten durch Präsident Berthold Schröder.



2018 1. Forum im Weltkulturerbe Zollverein in Essen, einem Gebäude des modernen Bauens der 1920er Jahre. Thema: ‚Aufbruch zur Mittelstandsregion Ruhr‘.



2019 2. Forum in der Zeche Adolf von Hansemann in Dortmund, einem Gebäude der Neogotik. Thema: ‚Integration von Zuwanderern‘.



2021 3. Forum im Lokschuppen in der Nähe des Tetraeders in Bottrop, einem Gebäude der Wilhelminischen Epoche. Themen waren: Nachhaltigkeit, Klimaschutz, zukunftsfähige Mobilität, demographischer Wandel und Digitalisierung.



2022 4. Forum in der Halle ‚Sammlerstücke‘ auf dem Eurotec-Looop-Gelände im Moerser Stadtteil Utfort, einem Gebäude der Wilhelminischen Epoche. Thema: ‚Leben statt Leerstand! – Neue Impulse für die Innenstädte im Ruhrgebiet‘.

Zwei Stunden mit Auftaktstatements einem Impulsreferat und einer offenen Podiumsdiskussion lassen sich in fünf grundlegende Thesen zusammenfassen, an denen sich die Akteure ausrichten sollten, wenn sie den Wandel einer Innenstadt aktiv begleiten wollen. Hinzukommen, hieß es, müssten zudem Aktivitäten, die zu den Städten zu passen.

Kommunikation fördern Sich zu kennen und frühzeitig miteinander zu sprechen, ist unerlässlich, wenn sich die Innenstädte wandeln sollen. „In einer Innenstadt gibt es immer Zielkonflikte“, sagte der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer als Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Jemand, der in der Innenstadt draußen sitzen wolle, um einen Kaffee zu trinken, genieße die Aufenthaltsqualität. Er wolle nicht, dass gleichzeitig Lastwagen unterwegs seien, um Läden mit Waren zu beliefern. Durch geregelte Anlieferzeiten ließe sich dieser Zielkonflikt minimieren, berichtete der Bürgermeister. Außerdem sei er geringer, wenn die Cafébesucher die Zielvorstellungen der Ladenbesitzer kennen. Dafür sei Kommunikation wichtig.

Innenstädte priorisieren Innenstädte zu entwickeln, sollte eine hohe Priorität haben: Darüber waren sich die 100 Teilnehmer einig, die aus dem Raum zwischen Dortmund, Düsseldorf und Moers anreisten. Innenstädte seien die Herzen der Städte und für deren Identität wichtig. Bürgermeister, Verwaltung und Stadträte müssten bei allen Überlegungen die Innenstädte im Kopf haben.

Funktionen mischen Vorallem Andreas Ehlert als Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf setzte sich in seinem Auftaktstatement für das Leitbild einer „funktionsgerechten Stadt“ ein, bei dem es ein Nebeneinander und ein Miteinander verschiedener Bereiche gebe – von Bäckern und Fleischern über Friseure, Optiker und Goldschmiede bis zu hin zu Installateuren von Sanitär, Heizung und Klima sowie Künstlern. Das Handwerk solle stärker in die Innenstädte zurückziehen, forderte Ehlert. Eine Innenstadt sei attraktiv, wenn sich Wohnen, Arbeiten und Freizeit mischten. In Hamburg gebe es ein entsprechendes Modellprojekt.

Aktive Stadtplanung Wie mehrere Teilnehmer, machte sich Felix Blatsch, Beigeordneter für Umwelt und Stadtplanung der Stadt Mülheim an der Ruhr, in einem Diskussionsbeitrag dafür stark, wieder eine aktive Stadtplanung zu betreiben. Es sei ein Fehler, Investoren riesige Fläche zu überlassen, die von diesen dann nicht bebaut würden – so, wie es im Fall des Geländes der Glasfabrik Gerresheim in Düsseldorf geschehen sei. Flächen seien kleinteiliger zu vermarkten, auch wenn das für die Städte aufwendiger sei, so Blatsch.