Rollen statt Kufen : Eishalle in Moers startet ohne Eis in die Saison

Eislaufen ist in diesem Jahr erst ab 1. Dezember möglich. Foto (Archiv): kdi Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Um Energie zu sparen, wird die ‚Eiszeit‘ in diesem Jahr verkürzt. Ab wann Eislaufen in der Halle möglich ist und welches Alternativangebot Enni bis dahin für Freizeitsportler macht.

Der politische Auftrag ist klar: Als eine der im Zuge des Russland-Ukraine-Konfliktes dringend notwendigen Energiesparmaßnahmen wird es in der Moerser Eissporthalle von Anfang Dezember bis Ende Februar nur eine verkürzte Wintersaison geben. Dennoch öffnet die Enni Sport & Bäder Niederrhein (Enni) ihre Anlage noch in den Herbstferien für den Freizeitsport.

Ganz ohne Eis kommen dort dann schon ab dem kommenden Freitag, 7. Oktober, alle Freunde des Inlineskatens auf ihre Kosten, die dann auch an den darauffolgenden fünf Wochenenden in der Enni-Eiswelt ihrem Sport nachgehen können. Auch die zunächst eisfreie Wintersaison startet für Jugendliche und alle Junggebliebenen mit der traditionellen Disco. Bis zum Beginn der Eiszeit Mitte November wird es die jeweils freitags und an den beiden Ferienwochenenden zusätzlich auch für die jüngsten Gäste geben.

Am 1. Dezember startet dann erstmals an einem Donnerstag die offizielle Eislaufsaison, die fest fixiert bereits am 28. Februar 2023 wieder endet. Ab Mitte November wird das Team von Bereichsleiter Benjamin Beckerle dazu die Eisfläche präparieren, die Linien des Eishockeyfeldes aufmalen und die Eishalle für die verkürzte Eislaufsaison vorbereiten. Auch beim Inline-Angebot gibt es vor Ort keine Tickets. „Die können Gäste wie in allen unseren Anlagen nur online buchen und dabei auch die Geldwertkarte mit Rabatten von bis zu 20 Prozent nutzen.“

Bis Mitte November ist die Enni-Eiswelt neben der am Freitagabend von 17 bis 21 Uhr für Gäste ab 16 Jahren stattfindenden Disco, samstags durchgängig von 13 Uhr bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr für Inlineskater geöffnet. In den Herbstferien gibt es an beiden Freitagen von 13 bis 16.30 Uhr die Kinderdisco. „Anders als beim Eislaufen können wir aber leider keine Leihschuhe anbieten“, sagt Beckerle. Gäste müssten ihre eigenen Blades mitbringen. „Als Tipp unseres Eismeisters ist der Betonboden dabei eher für Inlineskates mit Gummirollen geeignet“, betont der Bereichsleiter. „Auf Kunststoffrollen ist es sehr rutschig und die Sturzgefahr größer.“