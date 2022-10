Freizeitbad Neukirchen-Vluyn : Jetzt kommt der Herbst in die Sauna

Neukirchen-Vluyn Enni lädt im Oktober wieder zu zwei Saunatreffs im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn ein. Los geht es mit der „Weinlese“ am 8. Oktober. Was die Besucher erwartet.

Im Oktober lädt die Enni Sport & Bäder Niederrhein alle Sauna-Fans wieder zu zwei Saunatreffs im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn ein. Der erste findet am kommenden Samstag, 8. Oktober, statt und steht unter dem Motto „Weinlese“. Direkt am Anfang gibt es an dem Abend einen Aufguss mit Weinbergkräutern und einer anschließenden Weißweinschorle. Ein belebender Ingwer-Citro-Aufguss mit energiespendendem Ingwer-Shot, ein Rotweinaufguss nach spanischer Tradition sowie eine Anwendung mit Franzbranntwein sind weitere Highlights des Abends. Die kleinen Besucher erwartet in der Kindersauna ein Bananen-Aufguss, danach gibt es gekühlte Gummibärchen.