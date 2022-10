Blutspenderehrung in Straelen : Gerhard Louven spendete 200 Mal sein Blut

Blutspenderehrung in Straelen

Bernd Kuse und Johannes Giesen zeichneten die treuen Blutspender in Straelen aus. Foto: Stadt Straelen

Straelen Das Deutsche Rote Kreuz ehrte treue Blutspender in Straelen. Mit Bürgermeister Bernd Kuse überreichte der Vorsitzende des DRK-Kreispräsidiums, Johannes Giesen, Ehrennadeln und Urkunden.

Ohne die Menschen, die regelmäßig die Blutspendetermine besuchen, wäre die Versorgung von Kranken noch schwieriger. Und deshalb gebührt diesen Lebensrettern alle Anerkennung. So wie jetzt in der Blumenstadt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ehrte treue Blutspender in Straelen: 52 Bürger stellten zusammen 3475 Mal ihr Blut zur Verfügung. Gemeinsam mit Bürgermeister Bernd Kuse überreichte der Vorsitzende des DRK-Kreispräsidiums, der Straelener Bürgermeister a. D. Johannes Giesen, ihnen Ehrennadeln und Urkunden. Beide sprachen bei dieser Veranstaltung den herzlichen Dank im Namen der unbekannten Blutempfänger aus.