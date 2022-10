Tradition in Neukirchen-Vluyn : So schön war das Oktoberfest

Neukirchen-Vluyn Mitglieder und Gäste aus neun Neukirchen-Vluyner Vereinen haben ausgelassen im Viva Freizeit- und Eventpark gefeiert. Verschiedene Neuerungen machten das Fest in diesem Jahr aus.

Verschiedene Neuerungen machten das Fest aus. Beispielsweise spielte die Band ‚Günni und seine Brezelbuam‘ auf. Im Laufe des Abends wurden vier Präsentkörbe mit niederrheinischen Leckereien verlost. Erstmals gab es eine Cocktailbar. „Wir haben uns intensiv vorbereitet. Wir haben den Mut und die Zuversicht behalten, endlich wieder richtig feiern zu können. Dabei kommen die Gäste in den Genuss von absolut guter Technik und viel Logistik“, so Thiem. Auch für Timo Jogsch vom SV Neukirchen und Mitglied im Orga-Team ist die Rechnung aufgegangen. „Bei uns trifft sich die örtliche Vereinswelt“, sagte er mit Blick auf die Gäste. „Mitglieder bringen Nichtmitglieder mit, das ist doch super“, freute er sich. Mit Familie Koca, den neuen Eigentümern der Eventhalle, wurde die Oktoberfest-Tradition der Vereine in saniertem Ambiente fortgesetzt. Noch im vergangenen Jahr galten strenge Corona-Auflagen. „Wir haben uns mit den Vereinen in der gemeinsamen Vorbereitungsphase gut ergänzt und abgesprochen. Wir profitieren auf Augenhöhe voneinander“, betonte Atilla Koca.