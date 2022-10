Alltagshelden aus Moers : Männer bewahren 85 Jahre alte Rollstuhlfahrerin vor Raub

Kamp-Lintfort Auf offener Straße haben drei unbekannte Frauen versucht, einer gehbehinderten Seniorin ein Armband gewaltsam vom Handgelenk zu reißen. Dabei wurden sie beobachtet. Wie die Zeugen die Täterinnen in die Flucht schlugen.

Ein 33 Jahre alter Autofahrer aus Moers und sein 19 Jahre alter Beifahrer haben am Dienstag gegen 12.30 Uhr einen Raub verhindert.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine unbekannte Frau, die in Begleitung zwei weiterer Frauen war, versucht, einer 85 Jahre alten Rollstuhlfahrerin aus Kamp-Lintfort das Armband gewaltsam vom Handgelenk zu reißen.

Die 85-Jährige war mit einem Krankenfahrstuhl zunächst in der Innenstadt unterwegs gewesen. Dort fiel ihr eine unbekannte junge Frau auf, die in Höhe eines Drogeriemarktes auf sie zukam und sie um Geld bat. Das lehnte die alte Dame ab und setzte ihre Fahrt in Richtung des Kreisverkehrs der Moerser Straße, Richtung Montplanetstraße, fort.