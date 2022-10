Charity in Neukirchen-Vluyn : Golfen für den guten Zweck

Neukirchen-Vluyn Die Golf-Senioren spenden 1200 Euro für den Förderverein der freiwilligen Feuerwehr. Das Geld soll für den Erhalt der drei historischen Feuerwagen eingesetzt werden.

Eine kleine Idee wurde zum großen Erfolg: Manfred Burandt, Seniors Captain im Golfclub Niep, ergriff die Initiative für die Ausrichtung eines Benefiz-Turniers im Golfclub Niep zugunsten des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, gemeinnützige kommunale Projekte zu unterstützen“, so Manfred Burandt.

Letztlich wurden 1200 Euro an Spendengelder gesammelt. Der Scheck wurde nach dem Turnier an Bernhard Uppenkamp, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn, zur Erhaltung der drei historischen Feuerwagen überreicht. „Die zwei Rundhauber und ein Eckhauber, ehemals Neufahrzeuge der Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn in den Jahren zwischen 1956 und 1965, galten damals als leistungsstarke Fahrzeuge und Meilenstein in der Technik“, erklärte Uppenkamp bei der Präsentation eines der historischen Wagen auf dem Gelände des Golfclubs. „Das sind Legenden, die wir erhalten möchten“, waren sich alle Teilnehmer einig.