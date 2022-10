Einsatz im Ahrtal : Medaillen für Neukirchen-Vluyner Feuerwehrleute

Stefan Henseler, Lukas Spitalny, David Schade und Tim Schmitz erhielten Urkunden und Medaillen beim Brandschutztag in Neukirchen. Foto: Stadt NV

Neukirchen-Vluyn Insgesamt 13 Feuerwehrleute aus Neukirchen-Vluyn erhielten die „Feuerwehr- und Katastrophenschutz Einsatzmedaille“, die vom Land NRW ausgegeben wurde. Damit soll ihr Einsatz in der Flutkatastrophe geehrt werden.

Für ihren Einsatz in der Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 sind 13 Feuerwehrleute aus Neukirchen-Vluyn geehrt worden. Die „Feuerwehr- und Katastrophenschutz Einsatzmedaille“ wurde vom Land NRW ausgegeben und war eigens für diesen Zweck gestiftet worden. Landesweit erhielten insgesamt 62.000 Helferinnen und Helfer von Berufs- und freiwilligen Feuerwehren, Technischem Hilfswerk, Deutschem Roten Kreuz, Malteser Hilfsdienst , Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe, Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft und Polizei die Medaille.

In Neukirchen-Vluyn wurden die Medaillen im Rahmen der Brandschutztage an den vier Standorten vergeben. In Vluyn erhielten im Mai Jonas Beck, Tom Sauer, Kai Weidmann und Tim Welke Urkunden und Medaille aus den Händen von Landrat Ingo Brohl, Bürgermeister Ralf Köpke und der stellvertretenden Bürgermeisterin Claudia Wilke.