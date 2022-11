Heimatgeschichte in Schaephuysen VfGuH erwartet den Nikolaus zum Adventskaffee im Museum

Die richtige Anzahl der Päckchen kann auf eine Karte aufgeschrieben werden, die laut Verein in der Faltblattbox rechts an der Wand hängt. Die Kinder müssen nur ihre Adresse angeben und den Zettel in den Briefkasten im Heimatmuseum werfen. Oder man geht auf die Homepage des VfGuH und gibt dann im Formular unter der Rubrik: Guckloch Spezial, Adresse und Anzahl der Päckchen ein. In dem Fall muss man nur den QR-Code vom Plakat einscannen, der sich am Stabzaun befindee. Jedes Kind werde bedacht, versprechen die Vereinsmitglieder. Der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Heimatpflege, die Heimatkunde, das Dorfbild mit seinem Grün und mit seiner ganzen Vielfalt sowie die Gartenkultur zu fördern und zu pflegen, um so den Bürgern einen schönen, gesunden und angenehmen Lebensraum zu erhalten. Das „Guckloch der Heimatgeschichte“ wurde im vergangenen Mai in einem ehemaligen Trafohäuschen auf den Schaephuysener Höhen eröffnet. Im Guckloch sind wechselnde Ausstellungen zu sehen sein, die das Gestern und das Heute des Ökodorfs gegenüberstellen.