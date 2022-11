Weihnachtsaktion in Rheurdt Kinder bastelten Anhänger für den Weihnachtsbaum

Jedes Jahr schmücken Kinder in Schaephuysen den Tannenbaum, der vor der St. Hubertuskirche in der Ortsmitte steht. So hängten sie auch in diesem Jahr nach dem Gottesdienst am ersten Adventssonntag mit den Eltern Gebasteltes an die Tannenzweige. Väter hoben die Kinder am dicht umlagerten Tannenbaum hoch, um die Anhänger gut platzieren zu können.