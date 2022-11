Brauchtum und Musik in Rheurdt Spielmannszugs Blau-Weiß sucht neue Mitglieder

„Als wir in das Fetzelt eingezogen sind, sind 3000 Besucher aufgestanden. Das war ein unbeschreibliches Gefühl.“ Stefan Sonfeld erzählt mit Begeisterung vom großen Auftritt, den der Marinespielmannszug Blau-Weiß Schaephuysen aus der fünfkleinsten Kommune in Nordrhein-Westfalen in der neuntgrößten Stadt des Bundeslandes hatte. Der Schaephuysener führte am zweiten Samstag im September 20 Spielleute an, als sie in das Festzelt des Pützchens Markts in Bonn marschierten. „Der Pützchens Markt ist das Volksfest in Nordrhein-Westfalen mit den meisten Besuchern“, berichtet der Vorsitzende des Marinespielmannszugs. „Wir durften die Fahnenabordnung des Schaustellerbundes Nordrhein-Westfalen anführen. Das ist eine besondere Auszeichnung.“