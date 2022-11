Soziales Engagement in Neukirchen-Vluyn Rikschas sind jetzt in einer Garage an der Altenheimat stationiert

Auf dem Parkplatz der Altenheimat Vluyn steht eine neue Garage. Darin haben zwei Fahrrad-Rikschas eine neue Heimat gefunden. „Der Standort ist super“, sagt Wilhelm Ehrmann von „Radeln ohne Alter“ und bedankt sich bei allen Unterstützern des Projekts. Allein in diesem Jahr habe die Rikscha-Initiative rund 800 Fahrgäste transportiert, so Ehrmann. Damit ermögliche man alten und in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen Rundfahrten innerhalb des Stadtgebietes und auch darüber hinaus. „Manchmal steuern wir sogar Ziele in einem Radius von 25 Kilometern an.“ Zum Bau der Garage steuert „Radeln ohne Alter“ das im Januar gewonnene 1000-Euro-Heimatpreisgeld bei. Weitere 1000 Euro kommen von der Altenheimat, die zudem den Strom zum Laden der E-Motoren spendiert. Und 3500 Euro spendet die Sparkasse am Niederrhein, deren Vorstand Bernd Zibell sagt: „Ich bin über so viel ehrenamtliches Engagement ganz begeistert.“ Organisatorische und versicherungstechnische Unterstützung bekommt die Initiative ‚Radeln ohne Alter’ von der Tuwas-Genossenschaft.