Wasserwirtschaft in Kamp-Lintfort Lineg forciert die Energiewende

Parallel dazu will die Lineg in den 2020er Jahren den Anteil des Stroms ausbauen, der von ihr selbst erzeugt wird. „2011 haben wir über das Faulgas der Kläranlagen 5,5 Millionen Kilowattstunden Strom selbst erzeugt, 2021 waren es schon zehn Millionen Kilowattstunden“, sagt Volker Kraska. Die Lineg könne diesen Anteil noch etwas erhöhen. Mehr Potenzial sieht der Lineg-Vorstand in der Sonne, die über Photovoltaik-Anlagen Strom erzeugt. „Die Lineg hat Nachholbedarf“, unterstreicht der Volker Kraska. „Im Frühjahr 2023 soll das Verwaltungsgebäude an der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort eine Photovoltaik-Anlage erhalten. Wir planen, auch auf anderen Gebäuden und Anlagen Photovoltaik-Anlagen zu installieren.“ Die Lineg denke beispielsweise darüber nach, auf den Hauben, die sich über den Nachklärbecken der Kamp-Lintforter Kläranlage befinden, faltbare Photovoltaik-Anlagen anzubringen. „Vor einigen Jahren hat sich das noch nicht gelohnt“, sagt der Diplom-Ingenieur am Dienstag. „Aber da war der Strompreis ein anderer.“