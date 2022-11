Streit auf dem Weihnachtsmarkt Festnahmen wegen versuchter Tötung auf dem Weihnachtsmarkt

Zwei Männer sind am Dienstag in Neukirchen-Vluyn wegen versuchter Tötung festgenommen worden. Sie sollen an einer Auseinandersetzung am Centro in Oberhausen beteiligt gewesen sein, bei der mindestens zwei Personen Schnitt- und Stichverletzungen erlitten. Die Polizei Essen ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und hat eine Mordkommission eingerichtet.