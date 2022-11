Schule in Neukirchen-Vluyn Mofa-Werkstatt bekommt neue Zweiräder

Er ist Zweiradmechanikermeister in Rheurdt und somit idealer Ansprechpartner. „Ein Mofa-Führerschein ist einfach cool. Wie groß das Interesse an Mobilität ist, sehen wir schon bei den E-Rollern“, sagt Bernd Brands. Natürlich geht es in der AG auch darum, wie man den Ölstand richtig kontrolliert oder Luft nachfüllt. „Das gehört zur Praxis“, so Brands. Die richtige Handhabung und das Erlebnis bei 25 km/h Geschwindigkeit Fahrpraxis zu erfahren, ist nicht das Problem, sondern die theoretische Prüfung. „Da ist sogar manch erfahrener Autofahrer schwer gefordert“, heißt es in der Runde. Geplant ist die Prüfung beim TÜV Nord im Hülsdonker Gewerbegebiet als Sammeltermin. „Maximal drei Monate vor dem 15. Lebensjahr ist die Prüfung möglich“, so Sandra Kaesling. Brands und sein Team kümmern sich auch die Schulfahrräder. „Bei Schulausflügen mit dem Rad können diejenigen, die mit dem Bus zur Schule kommen, dann die Schulräder nutzen“, so Katja Pannen. Die Übergabe an die Mofa-Werkstatt begleitete Anke Rothe vom Förderverein. 1000 Euro hat er beigesteuert.